СМИ: более 30 туристов из Ирака пропали в Москве
Полиция проводит проверку по факту исчезновения в Москве 38 туристов из Ирака, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства рассказал, что иракцы приехали в Россию на майские праздники и вскоре перестали выходить на связь. По его словам, в их числе есть дети.
«Граждане Ирака приехали на экскурсию в Москву 30 апреля. Они заселились в гостиницу, а 1 и 2 мая перестали выходить на связь. В некоторых номерах гостиницы остались чемоданы с одеждой туристов», - добавил источник.
Ранее в МЧС заявили, что во время сплава по реке в Свердловской области пропала группа туристов из восьми человек.
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