СМИ: более 30 туристов из Ирака пропали в Москве

Собеседник агентства рассказал, что иракцы приехали в Россию на майские праздники и вскоре перестали выходить на связь. По его словам, в их числе есть дети.

«Граждане Ирака приехали на экскурсию в Москву 30 апреля. Они заселились в гостиницу, а 1 и 2 мая перестали выходить на связь. В некоторых номерах гостиницы остались чемоданы с одеждой туристов», - добавил источник.

Ранее в МЧС заявили, что во время сплава по реке в Свердловской области пропала группа туристов из восьми человек.

