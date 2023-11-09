Создатели War Thunder обнаружили два кадра из игры на совещании Медведева
Основатель студии Gaijin Entertainment Антон Юдинцев заявил, что в помещении, где проходило совещание зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева с военнослужащими на полигоне Алабино, как минимум одно изображение на постерах «Zа Родину» было заимствовано из компьютерной игры War Thunder. Еще на одном постере заметна иллюстрация из трейлера «War Thunder: Победа за нами», не связанная с фильмом «28 панфиловцев». При этом студия не давала своего разрешения на его использование. Об этом Юдинцев сообщил порталу «Газета.Ru».
По словам собеседника портала, это уже не первый случай — игроки регулярно присылают студии примеры использования иллюстраций на футболках, постерах и обложках книг. Основатель студии посетовал на недобросовестных иллюстраторов, выдающих картинку из интернета за собственную работу. При этом, отметил он, заказчик не догадывается, что не имеет прав на иллюстрацию.
Юдинцев подчеркнул, что студия пресекает коммерческое использование своей интеллектуальной собственности. Он добавил, что «никакой рекламы» быть не может, а иллюстрации из игры «опознают только те, кто уже с ней знаком».
Ранее Медведев в ходе совещания в Алабино заявил, что порядка 410 тысяч человек принято на контрактную службу в 2023 году. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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