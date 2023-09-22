Советник главы Крыма Крючков: Беспрецедентная кибератака на крымских интернет-провайдеров

В Крыму зафиксировали мощную кибератаку на инетрнет-провайдеры региона, сообщил в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

Развожаев заявил о возможности повторной атаки на Севастополь

По его словам, на территории полуострова наблюдаются перебои с интернетом.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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