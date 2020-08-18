Совершено покушение на главу МВД Южной Осетии

Вечером 17 августа неизвестные обстреляли служебную «Ниву» главы МВД Южной Осетии Игоря Наниева. По факту инцидента Генпрокуратура возбудила уголовное дело, сообщил начальник следственного управления надзорного ведомства Коста Джиоев.

По его словам, автомобиль был обстрелян в центре Цхинвала, когда министр ехал домой с работы. Никто не пострадал, уточняет Газета.ру.

«В северной чaсти Цхинвaлa вблизи микрорaйонa Московский из зaброшенного домa былa обстрелянa мaшинa министрa из огнестрельного оружия, есть попaдaния в мaшину», - скaзaл Джиоев.