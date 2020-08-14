СК предъявил обвинения по делу об убийстве главы центра «Э» в Ингушетии
Начальник Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев был убит для того, чтобы вызвать страх у силовиков и посеять панику среди гражданских. Такой вывод сделал по итогам проведенного расследования Следственный комитет России.
RT напоминает, главу центра «Э» застрелили в ноябре 2019 года, с ним же погиб и его брат. Это было уже второе по счету на него покушение. Во время первого Эльджаркиеву удалось спастись, но погиб ехавший с ним полицейский
Обвинения предъявлены 12 гражданам, которых следствие считает террористами. Им вменяют организацию бандподполья, совершение теракта и незаконное хранение оружия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru