СК предъявил обвинения по делу об убийстве главы центра «Э» в Ингушетии

Начальник Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев был убит для того, чтобы вызвать страх у силовиков и посеять панику среди гражданских. Такой вывод сделал по итогам проведенного расследования Следственный комитет России.

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RT напоминает, главу центра «Э» застрелили в ноябре 2019 года, с ним же погиб и его брат. Это было уже второе по счету на него покушение. Во время первого Эльджаркиеву удалось спастись, но погиб ехавший с ним полицейский

Обвинения предъявлены 12 гражданам, которых следствие считает террористами. Им вменяют организацию бандподполья, совершение теракта и незаконное хранение оружия.

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ФОТО: МВД России по Республике Ингушетия
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