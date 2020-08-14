СК предъявил обвинения по делу об убийстве главы центра «Э» в Ингушетии

RT напоминает, главу центра «Э» застрелили в ноябре 2019 года, с ним же погиб и его брат. Это было уже второе по счету на него покушение. Во время первого Эльджаркиеву удалось спастись, но погиб ехавший с ним полицейский

Обвинения предъявлены 12 гражданам, которых следствие считает террористами. Им вменяют организацию бандподполья, совершение теракта и незаконное хранение оружия.

