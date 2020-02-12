Сова попала в двигатель самолёта в Пензе
Пассажирский самолёт совершил успешную посадку в аэропорту Пензы после попадания в двигатель птицы. Речь идёт о лайнере авиакомпании S7, который прилетел из Москвы, информирует Приволжская транспортная прокуратура.
Как уточнили в надзорном ведомстве нештатная ситуация возникла примерно на высоте 15-20 метров, когда рейс 1195 Домодедово-Пенза должен был вскоре сесть.
В этот момент в левый двигатель машины угодила сова, отмечает RT.
На борту лайнера находились более 60-и пассажиров. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал.
Прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства об обеспечении безопасности полётов.
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