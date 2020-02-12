Сова попала в двигатель самолёта в Пензе

12 февраля 202018:11

Пассажирский самолёт совершил успешную посадку в аэропорту Пензы после попадания в двигатель птицы. Речь идёт о лайнере авиакомпании S7, который прилетел из Москвы, информирует Приволжская транспортная прокуратура.

Названо лучшее средство защиты аэропортов от птиц

Как уточнили в надзорном ведомстве нештатная ситуация возникла примерно на высоте 15-20 метров, когда рейс 1195 Домодедово-Пенза должен был вскоре сесть.

В этот момент в левый двигатель машины угодила сова, отмечает RT.

На борту лайнера находились более 60-и пассажиров. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал.

Прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства об обеспечении безопасности полётов.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СамолётПензаПтицы