Сова попала в двигатель самолёта в Пензе

Все россияне, пострадавшие при столкновении двух катеров в Таиланде, выписаны из больниц В Кремле опровергли информацию о планах Путина по созданию сверхдержавы с Белоруссией В России не ожидается дефицита смартфонов на фоне закрытия части производств в Китае из-за коронавируса

В Монголии запретил все публичные мероприятия, связанные с празднованием монгольского Нового года