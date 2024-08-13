Сотрудницу части Южного военного округа задержали по подозрению в госизмене
Сотрудницу войсковой части Южного военного округа задержали по подозрению в передаче Украине данных о Вооруженных силах России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по Ростовской области.
По данным ведомства, гражданка РФ вела деятельность, связанную с передачей Киеву информации о дислокации подразделений и объектов российской армии. В ФСБ отметили, что жительница Ростова-на-Дону через мессенджер переписывалась с представителем украинской военной разведки. Позже, в январе прошлого года, женщина начала службу в одной из войсковых частей ЮВО.
Задержанная собирала и передавала противнику различные сведения об арсеналах, базах, складах в составе военного округа. Правоохранители возбудили уголовное дело о государственной измене.
Ранее жителя Великого Новгорода задержали по обвинению в совершении госизмены, мужчину заподозрили в передаче секретной информации иностранным организациям, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru