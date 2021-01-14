Сотрудница инкассаторского агентства в Ростове-на-Дону присвоила 9 млн рублей

Сотрудница инкассаторского агентства в Ростове-на-Дону подозревается в мошенничестве и присвоении более 9 млн рублей, против неё возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, женщина с 2016 года похищала хранящиеся в организации наличные деньги, подменяя их муляжами. За четыре года сотруднице удалось завладеть более 9 млн рублей.

Расследование дела в отношении женщины взято на контроль прокуратурой Ростовской области, правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления. Сотруднице инкассаторского агентства грозит до 10 лет заключения.

