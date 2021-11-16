Сотруднику польской полиции проломили череп на границе с Белоруссией

Польская полиция в своём Twitter заявила, что на границе с Белоруссией был серьёзно ранен один правоохранитель.

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В сообщении говорится, что, «по всей вероятности», его ударили неизвестным предметом, проломив череп.

«В результате нападения лиц, вдохновленных белорусской стороной, один из полицейских был довольно серьезно ранен, в настоящее время ему оказывают помощь, медики везут полицейского в госпиталь», - уточнили в полиции Польши.

Ранее на границе Белоруссии и Польши начались столкновения, мигранты начали закидывать охраняющих границу военнослужащих камнями, в ответ были применены водомёты, слезоточивый газ и светошумовые гранаты, сообщает «Свободная пресса».

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Фото: gpk.gov.by
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