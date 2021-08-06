Сотрудников ИВС в подмосковной Истре задержали после побега заключенных

Следователи задержали двух сотрудников изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре по подозрению в превышении должностных полномочий, которое привело к побегу пяти человек, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

В ведомстве отметили, что в настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводятся осмотры и допросы, изучаются журналы регистрации и должностные инструкции сотрудников ИВС.

Ранее из ИВС в подмосковной Истре совершили побег пять человек, в том числе Александр Мавриди, который обвиняется в убийстве предпринимателя и лишении свободы столичного адвоката.