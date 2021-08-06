Сбежавших из ИВС в Истре ищут в соседних регионах

Напомним, в феврале прошлого года мужчина, обвиняемый в убийстве собственной матери, который закопал ее труп в бочке, сбежал в день, когда Невский районный суд Санкт-Петербурга должен был решить вопрос об избрании ему меры пресечения.

Отмечается, что подозреваемый смог обмануть членов оперативно-следственной группы и скрыться из коридоров здания СК на бульваре Красных Зорь. По факту побега возбуждено уголовное дело по статье «Побег из-под ареста».