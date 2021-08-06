Сбежавших из ИВС в Истре ищут в соседних регионах
Пятерых человек, которые сбежали из изолятора временного содержания в подмосковной Истре, разыскивают в соседних регионах, в том числе в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
О побеге из подмосковного ИВС стало известно утром 6 августа. Один из сбежавших, 50-летний уроженец Казахстана Александр Мавриди.. Он обвиняется в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова. По данным Следственного комитета, что во время побега заключенные воспользовались гаечным ключом, отмечает Свободная пресса.
По факту побега из истринского ИВС пяти подсудимых начата проверка, сообщает Ura.ru.
Напомним, в феврале прошлого года мужчина, обвиняемый в убийстве собственной матери, который закопал ее труп в бочке, сбежал в день, когда Невский районный суд Санкт-Петербурга должен был решить вопрос об избрании ему меры пресечения.
Отмечается, что подозреваемый смог обмануть членов оперативно-следственной группы и скрыться из коридоров здания СК на бульваре Красных Зорь. По факту побега возбуждено уголовное дело по статье «Побег из-под ареста».
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