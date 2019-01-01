Сотрудники Мосгаза устранили утечку газа в доме на юго-западе столицы

В начале девятого вечера в Мосгаз поступила заявка о запахе газа в квартире дома 9 по ул. Ремезова. Бригада оперативно прибыла на место вызова, После проведенного обследования обнаружена утечка газа на стояке, которая была устранена. «Дом от газоснабжения не отключался, эвакуации жителей не производилось», сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе АО «Мосгаз».

Ранее сообщалось, что в квартире на третьем этаже произошла утечка газа, из-за которой эвакуировали жильцов подъезда.

