Сотрудники МЧС спасли 66 рыбаков с дрейфующей в Охотском море льдины

В МЧС добавили, что к спасательной операции привлекли вертолет Ми-8.

По предварительным данным, на льдине находятся 200 человек. От берега в районе села Лесное их отделяют 700 метров.

В начале февраля 300 рыбаков на снегоходах застряли на оторвавшейся льдине, напоминает «Свободная пресса».

