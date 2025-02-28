Сотрудники МЧС спасли 66 рыбаков с дрейфующей в Охотском море льдины
28 февраля 202513:00
Сотрудники МЧС спасли 66 рыбаков с дрейфующей в Охотском море льдины, рассказали в ведомстве.
В МЧС добавили, что к спасательной операции привлекли вертолет Ми-8.
По предварительным данным, на льдине находятся 200 человек. От берега в районе села Лесное их отделяют 700 метров.
В начале февраля 300 рыбаков на снегоходах застряли на оторвавшейся льдине, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru