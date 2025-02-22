На Сахалине спасли трех рыбаков с оторвавшейся льдины
В Долинском районе Сахалинской области трех рыбаков спасли с оторвавшейся льдины, сообщает пресс-служба МЧС региона.
Уточняется, что сообщение об инциденте поступило в экстренные службы накануне. Происшествие произошло в районе 63 километра автодороги «Южно-Сахалинск — Оха».
Рыбаков эвакуировали на лодке, от медицинской помощи они отказались.
Ранее руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов заявил, что российские спасатели вынуждены тратить большие деньги на спасение участников зимней рыбалки. По его словам, необходимо запрещать зимнюю рыбалку там, где это опасно, нарушители же должны в пятикратном размере компенсировать затраты на эвакуацию, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru