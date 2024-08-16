В Киргизии задержали россиянина по подозрению в контрабанде вооружений

В Киргизии задержали россиянина, разыскиваемого Интерполом и правоохранительными органами РФ по подозрению в контрабанде оружия. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

В сообщении указано, что в результате совместных оперативных мероприятий сотрудников национального центрального бюро Интерпола МВД Кыргызстана, Интерпола МВД РФ и пограничной службы Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана при попытке пересечения госграницы был задержан гражданин России 1967 года рождения.