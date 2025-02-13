Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в подготовке диверсии жителя Донецка

Уточняется, что мужчину задержали с поличным и что диверсию он готовил по поручению Главного управления разведки Минобороны Украины.

В ФСБ добавили, что злоумышленник, в частности, изъял компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства из оборудованного ранее тайника.

Ранее Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил жителя Челябинской области к 19 годам лишения свободы по делу о государственной измене, диверсии и покушении на теракт. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

