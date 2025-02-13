Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в подготовке диверсии жителя Донецка
Сотрудники ФСБ задержали жителя Донецка, его подозревают в подготовке диверсии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Уточняется, что мужчину задержали с поличным и что диверсию он готовил по поручению Главного управления разведки Минобороны Украины.
В ФСБ добавили, что злоумышленник, в частности, изъял компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства из оборудованного ранее тайника.
Ранее Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил жителя Челябинской области к 19 годам лишения свободы по делу о государственной измене, диверсии и покушении на теракт. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru