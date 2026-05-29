Сотрудники ФСБ задержали агента СБУ в Новороссийске

Сотрудники ФСБ задержали агента СБУ, который готовил подрыв пассажирского поезда в Новороссийске. Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что мужчина самостоятельно вышел на связь с украинскими спецслужбами. Ему было поручено подорвать железнодорожные пути во время проезда пассажирского поезда. Фигурант приобрел необходимые компоненты и самостоятельно изготовил бомбу, которую хранил дома.

ФСБ задержала иностранца за призывы в Telegram к терроризму

Мужчина был задержан, когда проводил разведку на железной дороге. Теракт был предотвращен, постращавших нет, имущество не повреждено.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее двое подозреваемых в «акциях устрашения» у домов сотрудников Роскомнадзора были задержаны в Москве.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
ТЕГИ:ТерактНовороссийскЗадержаниеФСБ

Горячие новости

Все новости

партнеры