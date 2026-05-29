Сотрудники ФСБ задержали агента СБУ в Новороссийске
Сотрудники ФСБ задержали агента СБУ, который готовил подрыв пассажирского поезда в Новороссийске. Об этом сообщило РИА Новости.
Отмечается, что мужчина самостоятельно вышел на связь с украинскими спецслужбами. Ему было поручено подорвать железнодорожные пути во время проезда пассажирского поезда. Фигурант приобрел необходимые компоненты и самостоятельно изготовил бомбу, которую хранил дома.
Мужчина был задержан, когда проводил разведку на железной дороге. Теракт был предотвращен, постращавших нет, имущество не повреждено.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
Ранее двое подозреваемых в «акциях устрашения» у домов сотрудников Роскомнадзора были задержаны в Москве.
