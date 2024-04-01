Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на железной дороге в Калужской области
1 апреля 202415:24
Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на железной дороге в Калужской области, сообщили в пресс-службе ФСБ по региону.
Уточняется, что подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.
Ранее Выборгский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест мужчину и его несовершеннолетнего сообщника за попытку совершить теракт у железнодорожной станции «Удельная». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города. Против подозреваемых возбуждено уголовное дело о теракте. Их отправили под стражу до 24 мая 2024 года, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru