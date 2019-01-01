Сотрудники аэропорта в Волгограде задержаны за кражи из багажа

Восемь сотрудников аэропорта Гумрак, подозреваемых в серии краж на территории воздушной гавани, задержаны сотрудниками волгоградской транспортной полиции. Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в правоохранительные органы поступили от трёх граждан – они рассказали о пропаже личных вещей на территории авиагавани.

По факту их обращений возбуждено уголовное дело по статье «кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину». Правоохранители выяснили, что восемь работников аэропорта с августа прошлого года занимались хищениями ювелирных изделий, денег и дорогостоящей техники из багажа пассажиров.

Ущерб от действий сотрудников авиагавани оценивается на сумму, превышающую полмиллиона рублей.

Ирина Волк отметила, что двое подозреваемых заключены под стражу, ещё один отправлен под домашний арест. Остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

К слову, ранее НСН писала, что Центробанк назвал основные способы кражи денег со счетов россиян при использовании ими мобильных устройств. В докладе Банка России отмечается, что почти в каждом третьем случае россияне лишаются средств на банковских счетах из-за собственной беспечности и неграмотности. Кроме того, как отмечает РИА ФАН, в тройку самых распространенных рисков стать жертвой мошенников при использовании смартфонов вошли потеря гаджета или его кража.



