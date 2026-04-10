Сотрудника администрации Мариуполя задержали по подозрению в госизмене

Россиянина, сотрудника городской администрации Мариуполя, который передавал Киеву данные о местах дислокации подразделений российской армии, задержали за госизмену. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, злоумышленник через мессенджер Telegram инициативно установил контакт со спецслужбами Украины, пишет RT. Он передавал им информацию о дислокации подразделений Вооруженных сил РФ в Мариупольском муниципальном округе.

Фигуранта задержали и арестовали. Правоохранители расследуют уголовное дело по статье о государственной измене.

Ранее ФСБ пресекла попытку передать комплектующие для ремонта двигателя подводной лодки представителю иностранного государства.

