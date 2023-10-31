Сотрудник завода «Урал» в Соликамске заявил о частых взрывах на производстве

Взрывы на заводе «Урал» в городе Соликамске Пермского края происходят довольно часто, рассказал сотрудник предприятия.

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Мужчина назвал взрыв «обычной внештаткой» на опасном производстве. Он заверил, что на работу завода инцидент не повлияет.

«Подобное частенько бывает», - сказал сотрудник завода в беседе с «Газетой.Ru».

Мужчина отметил, что пострадавших и серьезных разрушений в результате взрыва нет. Он признался, что привык к подобным инцидентам со времен службы в армии.

Взрыв на соликамском заводе произошел во вторник, 31 октября. На предприятии производят боеприпасы и спецхимию.

В подмосковном Сергиевом Посаде 9 августа прогремел взрыв на Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ), напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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