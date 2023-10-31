Сотрудник завода «Урал» в Соликамске заявил о частых взрывах на производстве
Взрывы на заводе «Урал» в городе Соликамске Пермского края происходят довольно часто, рассказал сотрудник предприятия.
Мужчина назвал взрыв «обычной внештаткой» на опасном производстве. Он заверил, что на работу завода инцидент не повлияет.
«Подобное частенько бывает», - сказал сотрудник завода в беседе с «Газетой.Ru».
Мужчина отметил, что пострадавших и серьезных разрушений в результате взрыва нет. Он признался, что привык к подобным инцидентам со времен службы в армии.
Взрыв на соликамском заводе произошел во вторник, 31 октября. На предприятии производят боеприпасы и спецхимию.
В подмосковном Сергиевом Посаде 9 августа прогремел взрыв на Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ), напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru