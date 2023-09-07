СМИ: В Москве произошел пожар на заводе «Салют»
7 сентября 202314:37
В Москве ликвидировали пожар на заводе «Салют», сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, загорелась лаборатория, в которой хранился горючий натрий. Пожару был присвоен повышенный ранг.
Отмечается, что площадь возгорания на «Салюте», где производят корабельные радары, составила шесть квадратных метров.
Ранее В США на нефтеперерабатывающем заводе в Луизиане возник пожар, местным властям пришлось объявлять эвакуацию жителей, проживающих в радиусе 3 км от НПЗ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru