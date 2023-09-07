СМИ: В Москве произошел пожар на заводе «Салют»

В Москве ликвидировали пожар на заводе «Салют», сообщает Telegram-канал Mash.

На заводе «Сибур» в Дзержинске начался пожар

По данным канала, загорелась лаборатория, в которой хранился горючий натрий. Пожару был присвоен повышенный ранг.

Отмечается, что площадь возгорания на «Салюте», где производят корабельные радары, составила шесть квадратных метров.

Ранее В США на нефтеперерабатывающем заводе в Луизиане возник пожар, местным властям пришлось объявлять эвакуацию жителей, проживающих в радиусе 3 км от НПЗ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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