Сотрудник спецназа получил ранение во время штурма дома под Мытищами
Сотрудник спецназа получил ранение во время штурма дома под Мытищами в Московской области, передает РИА Новости.
Боестолкновение завязалось в подмосковном поселке Новые Вешки у коттеджа, в котором забаррикадировался обстрелявший силовиков мужчина. Речь идет о Владимире Барданове 1960 года рождения, который является гендиректором фирмы по оптово-розничной торговле и строительству, его во вторник утром попытались задержать по подозрению о незаконной торговле оружием, спецоперация продолжается уже пять часов.
При попытке задержания подозреваемый открыл огонь из автоматического оружия и начал забрасывать полицейских боевыми гранатами.
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров в интервью НСН заявил, что РОВД и участковый не могли не знать, что у них в поселке живет человек, объявленный в федеральный розыск.
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