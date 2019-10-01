Сотрудник СКР скончался после нападения в Москве
1 октября 201913:43
В Москве сотрудник Центрального аппарата Следственного комитета получил ножевое ранение и скончался, сообщает ТАСС.
По данным RT, сотрудник СКР во время нападения находился при исполнении служебных обязанностей – принимал граждан. В этот момент на него со спины напал злоумышленник, вооруженный ножом.
Мужчина получил тяжелое ранение, было задето сердце. Он был госпитализирован в НИИ Склифосовского, где скончался.
Известно, что злоумышленник был задержан. Мотивы его поступка выясняются.
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