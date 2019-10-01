Сотрудник СКР скончался после нападения в Москве

По данным RT, сотрудник СКР во время нападения находился при исполнении служебных обязанностей – принимал граждан. В этот момент на него со спины напал злоумышленник, вооруженный ножом.

Мужчина получил тяжелое ранение, было задето сердце. Он был госпитализирован в НИИ Склифосовского, где скончался.

Известно, что злоумышленник был задержан. Мотивы его поступка выясняются.

