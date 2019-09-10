Сотрудник подмосковного кафе избил посетителя за откушенный хлеб

Постоянный гость кафе в подмосковном Голицыне после его посещения был вынужден обратиться за помощью к медикам. Как пишет сайт KP.Ru, 30 августа местный житель зашёл в кафе «Чайхана Зам-Зам» для того, чтобы купить там свежего горячего хлеба – покупки там он совершает уже на протяжении трёх лет. Стоя в очереди, мужчина не смог удержаться и откусил кусочек от ароматного батона. Уже на кассе покупатель понял, что ему не хватает 10 рублей для оплаты товара. Растерянный мужчина предложил продавцу принести остаток суммы чуть позже, сославшись на то, что живет напротив заведения и покупает здесь выпечку уже несколько лет.

Продавец отклонил эту просьбу в грубой форме. А также отказался о того, чтобы кто-то из посетителей дал мужчине недостающие 10 рублей, чтобы тот смог оплатить свою покупку. Продавец вышел из-за прилавка и набросился на покупателя.

После инцидента в кафе житель подмосковного Голицына был вынужден обратиться к медикам. Врачи сняли побои и зафиксировали у пострадавшего ушиб мягких тканей головы и лица, гематому глаза, ссадины нижней губы и ушиб плеча. Выяснением всех деталей произошедшего занимаются сотрудники правоохранительных органов.