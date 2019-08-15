Макгрегор ударил по лицу отказавшегося пить виски посетителя паба

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор оказался в центре инцидента в одном из пабов Дублина, пишет RT.

Отмечается, что боец посетил паб The Marble Arch Pub, где решил угостить виски собственной марки всех посетителей. Когда от дармовой выпивки отказался пожилой мужчина, он попытался настоять на своём. Это привело к драке, в ходе которой Макгрегор ударил несговорчивого мужчину по лицу. Посетители паба смогли оттащить разгневанного бойца.

Добавим, пострадавший гость паба написал на знаменитого бойца заявление в полицию. Примечательно, что от удара Макгрегора мужчина даже не упал со стула.

Напомним, о том, что ирландский боец отличается крутым норовом, известно давно. Так, в октябре 2018 года он устроил массовую драку после боя с Хабибом Нурмагомедовым. По некоторым данным, Нурмагомедов начал драку с одним из тренеров Макгрегора, который, по словам бойца, оскорблял его семью. Позднее ирландский спортсмен опубликовал фото, подпись под которым гласила: «Мы проиграли бой, но выиграли битву. Война продолжается».

