Сотрудник Олимпийского комитета Японии совершил самоубийство

При этом неизвестно, связан ли инцидент с его профессиональной деятельностью.

Ранее вице-президент Международного олимпийского комитета Джон Коутс заявил, что Олимпийские игры в Токио не отменят, даже если в столице Японии введут режим ЧС из-за COVID-19. Соревнования пройдут без иностранных болельщиков. Прийти на мероприятия смогут только японцы с отрицательным тестом на ковид, пишет телеканал «360».

