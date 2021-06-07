Сотрудник Олимпийского комитета Японии совершил самоубийство

Пятидесятидвухлетний глава бухгалтерского отдела Олимпийского комитета Японии 7 июня совершил самоубийство. Об этом сообщил телеканал Nippon TV.

Эксперт оценил экономические последствия в случае отмены Олимпиады в Токио

При этом неизвестно, связан ли инцидент с его профессиональной деятельностью.

Ранее вице-президент Международного олимпийского комитета Джон Коутс заявил, что Олимпийские игры в Токио не отменят, даже если в столице Японии введут режим ЧС из-за COVID-19. Соревнования пройдут без иностранных болельщиков. Прийти на мероприятия смогут только японцы с отрицательным тестом на ковид, пишет телеканал «360».

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Фото: facebook.com/tokyo2020
ТЕГИ:СамоубийствоЯпонияТокиоОлимпийские Игры
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