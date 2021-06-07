Сотрудник Олимпийского комитета Японии совершил самоубийство
Пятидесятидвухлетний глава бухгалтерского отдела Олимпийского комитета Японии 7 июня совершил самоубийство. Об этом сообщил телеканал Nippon TV.
При этом неизвестно, связан ли инцидент с его профессиональной деятельностью.
Ранее вице-президент Международного олимпийского комитета Джон Коутс заявил, что Олимпийские игры в Токио не отменят, даже если в столице Японии введут режим ЧС из-за COVID-19. Соревнования пройдут без иностранных болельщиков. Прийти на мероприятия смогут только японцы с отрицательным тестом на ковид, пишет телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+9 429 / сут.
Умерли
124 тыс.+330 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+6 756 / сут.
- Осуждённые по делу Голунова экс-полицейские обжаловали приговор
- Гудков отказался участвовать в выборах в Госдуму РФ
- Гудков не готов становиться символом, как Немцов и Навальный
- Экс-депутата Гудкова оштрафовали за участие в несанкционированной акции
- Путин поручил до 20 июня расширить программу детского кешбэка
- Киевский вуз лишил Лукашенко звания почетного доктора наук
- Жириновский объяснил, сколько детей должно быть в российских семьях
- Путин поручил проработать вопрос переноса Всероссийской переписи населения на октябрь
- В Крым из-за разрушения плотины просочилась вода из Днепра
- Пользователи пожаловались на сбои в работе Mail.Ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru