Сотрудничавшую с СБУ девушку арестовали в Ярославской области
В Ярославской области арестовали девушку, которая пыталась совершить теракт, сообщает РИА Новости.
Пресс-секретарь областного суда Ольга Козлова заявила, что обвиняемая Валерия Зотова проведёт в СИЗО два месяца - до 16 апреля 2023 года.
Детали вменяемого девушке обвинения в суде не раскрыли.
В местных Telegram-каналах опубликовали видео с задержанием 20-летней Зотовой, которая на видео рассказала о сотрудничестве с представителем Службы безопасности Украины, для которого за деньги собирала информацию. По её словам , она была задержана за попытку поджечь здание пункта помощи мобилизованным в поселке Карабиха Ярославской области.
Ранее ФСБ России задержала в Москве, Кировской и Пензенской областях пятерых террористов, занимавшихся сбором средств для боевиков Сирии, сообщает RT.
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