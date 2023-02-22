Сотрудничавшую с СБУ девушку арестовали в Ярославской области

Пресс-секретарь областного суда Ольга Козлова заявила, что обвиняемая Валерия Зотова проведёт в СИЗО два месяца - до 16 апреля 2023 года.

Детали вменяемого девушке обвинения в суде не раскрыли.

В местных Telegram-каналах опубликовали видео с задержанием 20-летней Зотовой, которая на видео рассказала о сотрудничестве с представителем Службы безопасности Украины, для которого за деньги собирала информацию. По её словам , она была задержана за попытку поджечь здание пункта помощи мобилизованным в поселке Карабиха Ярославской области.

Ранее ФСБ России задержала в Москве, Кировской и Пензенской областях пятерых террористов, занимавшихся сбором средств для боевиков Сирии, сообщает RT.

