Сотрудничавшего с СБУ россиянина приговорили к 11 годам колонии
Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 11 годам лишения свободы Константина Горпинченко за попытку теракта и сотрудничество со службой безопасности Украины (СБУ). Первые три года осужденный проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда.
Горпинченко признали виновным в подготовке к теракту и сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией.
Судом установлено, что осужденный, находясь в Севастополе, 11 сентября 2023 года отправил на официальный адрес СБУ электронное письмо, содержащее предложение о сотрудничестве. В период до 31 октября 2023 года ему ответил сотрудник СБУ и предложил выполнить ряд заданий, в частности, поджечь релейные шкафы на железной дороге, на что Горпинченко ответил согласием.
После этого злоумышленник занялся наблюдением, произвел фото- и видеосъемку участка железной дороги, где должен был совершить теракт, и направил куратору полученные материалы. Затем Горпинченко приобрел по заданию собеседника компоненты для зажигательной смеси и приготовил ее по месту своего жительства.
Ночью 31 октября 2023 года мужчина попытался совершить теракт, однако был задержан сотрудниками органов безопасности.
Ранее сотрудники ФСБ задержали мужчину, который подозревается в передаче Украине фото объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК), расположенного в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru