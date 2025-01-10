Сотрудничавшего с СБУ россиянина приговорили к 11 годам колонии

Судом установлено, что осужденный, находясь в Севастополе, 11 сентября 2023 года отправил на официальный адрес СБУ электронное письмо, содержащее предложение о сотрудничестве. В период до 31 октября 2023 года ему ответил сотрудник СБУ и предложил выполнить ряд заданий, в частности, поджечь релейные шкафы на железной дороге, на что Горпинченко ответил согласием.

После этого злоумышленник занялся наблюдением, произвел фото- и видеосъемку участка железной дороги, где должен был совершить теракт, и направил куратору полученные материалы. Затем Горпинченко приобрел по заданию собеседника компоненты для зажигательной смеси и приготовил ее по месту своего жительства.

Ночью 31 октября 2023 года мужчина попытался совершить теракт, однако был задержан сотрудниками органов безопасности.

Ранее сотрудники ФСБ задержали мужчину, который подозревается в передаче Украине фото объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК), расположенного в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

