Сотни рабочих устроили забастовку у «Лахта-центра»

В Санкт-Петербурге проходит массовая забастовка рабочих на строительной площадке комплекса «Лахта-центр». Они не смогли связно ответить на вопросы корреспондента 47news.ru из-за незнания русского языка, но звучали слова «апрель», «май» и «зарплата».

Позже ясность внёс представитель компании-генподрядчика Renaissance Construction. По его словам, рабочие настаивают на выплатах, выходящих за рамки трудовых договоров, передаёт «Интерфакс». В компании утверждают, что задолженностей по зарплате перед сотрудниками у них нет.