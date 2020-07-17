Сотни рабочих устроили забастовку у «Лахта-центра»

В Санкт-Петербурге проходит массовая забастовка рабочих на строительной площадке комплекса «Лахта-центр». Они не смогли связно ответить на вопросы корреспондента 47news.ru из-за незнания русского языка, но звучали слова «апрель», «май» и «зарплата».

Позже ясность внёс представитель компании-генподрядчика Renaissance Construction. По его словам, рабочие настаивают на выплатах, выходящих за рамки трудовых договоров, передаёт «Интерфакс». В компании утверждают, что задолженностей по зарплате перед сотрудниками у них нет.

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По некоторым оценкам, на стройплощадке собрались около 500 рабочих. На место также прибыли консул Узбекистана и бойцы ОМОНа.

Руководство строительной компании обещает выслушать требования рабочих, проверить на законность и потом решить, какие будут учтены.

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ФОТО: Трудовые мигранты
ТЕГИ:Санкт-ПетербургТрудовые МигрантыЗабастовка
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