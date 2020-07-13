Строители Амурского ГПЗ разгромили офисы из-за задержки зарплаты

Строители Амурского газоперерабатывающего завода, который возводят рядом с городом Свободный, разбили камнями окна и поломали мебель в офисах подрядной организации «Ренейссанс». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединённый пресс-центр Амурского ГПЗ. Утверждается, что участников погрома уже задержали сотрудники правоохранительных органов.

Официальная причина бунта — финансовые претензии строителей к руководству подрядной организации. По данным местных СМИ, работникам несколько месяцев не платили зарплату.

На стройке Амурского ГПЗ работают несколько десятков тысяч человек. Строящийся газоперерабатывающий завод входит в проект «Газпрома» «Сила Сибири».

