Строители Амурского ГПЗ разгромили офисы из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода, который возводят рядом с городом Свободный, разбили камнями окна и поломали мебель в офисах подрядной организации «Ренейссанс». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединённый пресс-центр Амурского ГПЗ. Утверждается, что участников погрома уже задержали сотрудники правоохранительных органов.
Официальная причина бунта — финансовые претензии строителей к руководству подрядной организации. По данным местных СМИ, работникам несколько месяцев не платили зарплату.
На стройке Амурского ГПЗ работают несколько десятков тысяч человек. Строящийся газоперерабатывающий завод входит в проект «Газпрома» «Сила Сибири».
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