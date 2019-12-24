Состояние Галины Волчек стабилизировалось

Состояние госпитализированной с двусторонним воспалением лёгких народной артистки СССР Галины Волчек оценивается как стабильное. Об этом рассказали в столичном театре «Современник», сообщает «Свободная пресса».

Заболевание требует лечения в стационаре. В то же время есть основания полагать, что художественный руководитель «Современника» скоро поправится и приступит к работе, добавили в театре.

О госпитализации Галины Волчек стало известно утром 24 декабря. СМИ вспоминают, что артистку до этого клали в больницу в июне этого года – по официальной версии, для планового обследования.

