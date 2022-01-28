Соседи рассказали о характере расстрелявшего солдат в Днепре

Соседи военнослужащего Артемия Рябчука, который открыл огонь и расстрелял четверых своих сослуживцев и одного гражданского в Днепре, сообщили, что молодой человек всегда был странным, сообщает телеканал «360».

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По их словам, все члены семьи Рябчука были замкнутыми и почти ни с кем не общались. Одногруппники молодого человека по колледжу тоже подтвердили эту информацию. По их словам, Артемий сторонился сверстников, у него почти не было друзей.

Напомним, 27 января утром солдат-срочник из Нацгвардии Украины Артем Рябчук расстрелял караульных в комнате хранения оружия и скрылся с автоматом. В результате погибли пять человек, еще пять получили ранения. Позже Рябчук добровольно сдался полиции.

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ФОТО: lenta.newsper.net
ТЕГИ:УкраинаСтрельба
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