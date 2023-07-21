СМИ: Заявление на Стрелкова написал доктор ЧВК «Вагнер»

По его признанию, он сделал это четыре дня назад. Он назвал Стрелкова «военной Блиновской», который собирает деньги на помощь российской армии, не предоставляя отчетов о потраченных деньгах.

«Последней каплей, конечно, стали слова Стрелкова о нашем президенте Владимире Путине», - заявил Петровский.

Ранее днем политолог Константин Калачев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» выразил мнение, что Стрелков отделается условным сроком, если согласится «замолчать».

