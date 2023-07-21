СМИ: Заявление на Стрелкова написал доктор ЧВК «Вагнер»

Заявление на бывшего министра обороны Игоря Стрелкова написал экс-муниципальный депутат из Ярославля, доктор ЧВК «Вагнер» Дмитрий Петровский. Об этом сообщает издание Яринформ.

Соратник Стрелкова Алкснис связал его задержание с мятежом ЧВК «Вагнер»

По его признанию, он сделал это четыре дня назад. Он назвал Стрелкова «военной Блиновской», который собирает деньги на помощь российской армии, не предоставляя отчетов о потраченных деньгах.

«Последней каплей, конечно, стали слова Стрелкова о нашем президенте Владимире Путине», - заявил Петровский.

Ранее днем политолог Константин Калачев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» выразил мнение, что Стрелков отделается условным сроком, если согласится «замолчать».

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ФОТО: РИА Новости
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