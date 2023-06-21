Сооснователь букмекерской конторы 1xBet умер в 42 года

Мужчина умер на процедуре переливания крови. Перед МРТ ему ввели контрастную жидкость, началась аллергическая реакция, после чего он впал в кому и сердце не выдержало.

На сегодняшний день 1xBet является одной из крупнейших мировых букмекерских компаний. Их основатели, в том числе Каршков объявлены Россией в международный розыск. Следователи установили, что предприниматели в течение нескольких лет работали без лицензии, заработав 63 миллиарда рублей.

