Сооснователь букмекерской конторы 1xBet умер в 42 года

Сооснователь букмекерской конторы 1xBet Сергей Каршков умер в Швейцарии в 42 года, сообщает Telegram-канал Mash.

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Мужчина умер на процедуре переливания крови. Перед МРТ ему ввели контрастную жидкость, началась аллергическая реакция, после чего он впал в кому и сердце не выдержало.

На сегодняшний день 1xBet является одной из крупнейших мировых букмекерских компаний. Их основатели, в том числе Каршков объявлены Россией в международный розыск. Следователи установили, что предприниматели в течение нескольких лет работали без лицензии, заработав 63 миллиарда рублей.

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ФОТО: скриншот видео Youtube.com
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