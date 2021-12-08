Сообщивший 18 раз о ложном минировании аэропорта Хабаровска приговорен к пяти годам колонии
Сообщивший 18 раз о «минировании» аэропорта Хабаровска мужчина приговорен к четырем годам и десяти месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, такой приговор вынес суд в Хабаровске. Следствие доказало, что ранее неоднократно судимый житель Республики Коми направлял заведомо ложные сообщения об актах терроризма на Хабаровский международный аэропорт им. Геннадия Невельского и самолеты. Мужчина делал это будучи в состоянии алкогольного опьянения, по электронной почте. С июля по сентябрь 2020 года он таким образом направил 18 сообщений о «минировании». Мужчина был задержан в Усинске и доставлен в Хабаровск.
Также, по словам Волк, осужденный должен будет выплатить штраф в более 3 млн рублей в качестве материального ущерба, который был причинен воздушной гавани, авиакомпаниям и службам экстренного реагирования.
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