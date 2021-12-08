Сообщивший 18 раз о ложном минировании аэропорта Хабаровска приговорен к пяти годам колонии

По ее словам, такой приговор вынес суд в Хабаровске. Следствие доказало, что ранее неоднократно судимый житель Республики Коми направлял заведомо ложные сообщения об актах терроризма на Хабаровский международный аэропорт им. Геннадия Невельского и самолеты. Мужчина делал это будучи в состоянии алкогольного опьянения, по электронной почте. С июля по сентябрь 2020 года он таким образом направил 18 сообщений о «минировании». Мужчина был задержан в Усинске и доставлен в Хабаровск.

Также, по словам Волк, осужденный должен будет выплатить штраф в более 3 млн рублей в качестве материального ущерба, который был причинен воздушной гавани, авиакомпаниям и службам экстренного реагирования.

