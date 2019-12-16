Солдату, расстрелявшему сослуживцев в Забайкалье, продлили арест
Срок содержания под стражей солдату Рамилю Шамсутдинову, который устроил стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, продлён на 4 месяца. О решении суда сообщил адвокат обвиняемого Равиль Тугушев в соцсетях. Защитник подчеркнул, что предстоит много следственных действий, в том числе экспертизы.
Ранее стало известно, что адвокат хочет добиться изменения квалификации дела, отмечает RT.
Шамсутдинов открыл огонь из автомата в воинской части 25 октября. Он убил восемь человек, ещё двое сослуживцев стрелка были ранены. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство двух или более лиц».
В Минобороны приняли решение расформировать часть, где случилось ЧП. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН охарактеризовал такое решение как вынужденное.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Экс-министра транспорта Соколова выдвинули в вице-губернаторы Петербурга
- На Украине заявили, что знают русский язык лучше россиян
- Названы регионы, куда повезут московский мусор
- В Совфеде рассказали, как догнать и перегнать Америку
- Ремонт или ипотека? Как в России решают проблему с аварийным жильем