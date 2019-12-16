Солдату, расстрелявшему сослуживцев в Забайкалье, продлили арест

Ранее стало известно, что адвокат хочет добиться изменения квалификации дела, отмечает RT.

Шамсутдинов открыл огонь из автомата в воинской части 25 октября. Он убил восемь человек, ещё двое сослуживцев стрелка были ранены. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство двух или более лиц».

В Минобороны приняли решение расформировать часть, где случилось ЧП. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН охарактеризовал такое решение как вынужденное.

