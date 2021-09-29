В воинской части Свердловской области скончался второй солдат за два дня

Накануне эту часть покинул другой молодой человек, он погиб. В части уточнили, что причиной смерти в случае ушедшего солдата стал несчастный случай.

«Хотел, видимо, залезть на столб, чтобы посмотреть, сориентироваться в местности, и его ударило током», - передавало Ura.ru со ссылкой на собственные источники.

Обстоятельства и причины самоубийства солдата-срочника выясняются.