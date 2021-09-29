В воинской части Свердловской области скончался второй солдат за два дня

В воинской части 93401 в поселке Свободный Свердловской области солдат покончил с собой. Об этом сообщают СМИ.

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Накануне эту часть покинул другой молодой человек, он погиб. В части уточнили, что причиной смерти в случае ушедшего солдата стал несчастный случай.

«Хотел, видимо, залезть на столб, чтобы посмотреть, сориентироваться в местности, и его ударило током», - передавало Ura.ru со ссылкой на собственные источники.

Обстоятельства и причины самоубийства солдата-срочника выясняются.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:АрмияСвердловская ОбластьВоеннослужащие
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