Сочинскую Хосту затопил ливень

Микрорайон Хоста в Сочи залило сильным дождем. Жители публикуют видео в соцсетях 9 июля, в воскресенье.

Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в некоторых регионах России

Сочинцы сняли моменты, когда под водные потоки уходят дороги, вода заливает автомобили.

В настоящий момент в Хосте продолжается ливень, пишут «Известия».

Отмечается, что данных о пострадавших и подтоплении жилья не поступало.

Ранее жителей Сочи призвали готовиться к эвакуации из-за угрозы наводнения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. В реках города из-за ливней зафиксирован критический уровень воды. передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Telegram Вениамина Кондратьева
ТЕГИ:ПогодаЛивеньСочи

Горячие новости

Все новости

партнеры