Сочинскую Хосту затопил ливень
Микрорайон Хоста в Сочи залило сильным дождем. Жители публикуют видео в соцсетях 9 июля, в воскресенье.
Сочинцы сняли моменты, когда под водные потоки уходят дороги, вода заливает автомобили.
В настоящий момент в Хосте продолжается ливень, пишут «Известия».
Отмечается, что данных о пострадавших и подтоплении жилья не поступало.
Ранее жителей Сочи призвали готовиться к эвакуации из-за угрозы наводнения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. В реках города из-за ливней зафиксирован критический уровень воды. передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru