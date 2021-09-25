Сочинский аэропорт после сильных гроз начал принимать самолеты
Международный аэропорт Сочи снова начал принимать самолеты после ливней. Пока не могут вылететь самолеты четырех рейсов – они находятся на запасных аэродромах и вылетят после возращения в Сочи, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаузла.
«В настоящее время задерживаются четыре рейса. Они смогут вылететь после того, как вернутся в Сочи [с запасных аэродромов]. <…> Самолет, ушедший в Минеральные воды, уже приземлился», - сообщил собеседник агентства.
Уточняется, что время вылета будет зависеть от погоды.
Напомним, непогода в Сочи разыгралась вечером 24 сентября. В результате пять самолетов пришлось посадить на запасных аэродромах.
По данным мэра Сочи Алексея Копайгородского, инфраструктура и социальные учреждения города работают в штатном режиме. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
На дорогах устраняют последствия дождя. Более 100 единиц техники и более 160 человек заняты этой работой.
Копайгородский также предупредил о смещении грозового фронта из Лазаревского района в сторону Адлерского, а также о метели в горах Красной Поляны. Глава города рекомендовал гостям и жителям не выходить в горы.
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