Сочинский аэропорт после сильных гроз начал принимать самолеты

Уточняется, что время вылета будет зависеть от погоды.

Напомним, непогода в Сочи разыгралась вечером 24 сентября. В результате пять самолетов пришлось посадить на запасных аэродромах.

По данным мэра Сочи Алексея Копайгородского, инфраструктура и социальные учреждения города работают в штатном режиме. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

На дорогах устраняют последствия дождя. Более 100 единиц техники и более 160 человек заняты этой работой.

Копайгородский также предупредил о смещении грозового фронта из Лазаревского района в сторону Адлерского, а также о метели в горах Красной Поляны. Глава города рекомендовал гостям и жителям не выходить в горы.

