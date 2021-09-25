Сочинский аэропорт после сильных гроз начал принимать самолеты

Международный аэропорт Сочи снова начал принимать самолеты после ливней. Пока не могут вылететь самолеты четырех рейсов – они находятся на запасных аэродромах и вылетят после возращения в Сочи, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаузла.

«В настоящее время задерживаются четыре рейса. Они смогут вылететь после того, как вернутся в Сочи [с запасных аэродромов]. <…> Самолет, ушедший в Минеральные воды, уже приземлился», - сообщил собеседник агентства.

Сочи снова затопило

Уточняется, что время вылета будет зависеть от погоды.

Напомним, непогода в Сочи разыгралась вечером 24 сентября. В результате пять самолетов пришлось посадить на запасных аэродромах.

По данным мэра Сочи Алексея Копайгородского, инфраструктура и социальные учреждения города работают в штатном режиме. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

На дорогах устраняют последствия дождя. Более 100 единиц техники и более 160 человек заняты этой работой.

Копайгородский также предупредил о смещении грозового фронта из Лазаревского района в сторону Адлерского, а также о метели в горах Красной Поляны. Глава города рекомендовал гостям и жителям не выходить в горы.

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Фото: facebook.com/Сочи (аэропорт)
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