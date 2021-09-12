В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей

«На участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над Черным морем», — сказано в официальном сообщении.

При усилении ветра спасатели рекомендуют местным жителям не покидать помещений и не оставлять детей без присмотра.

Напомним, смерчи над Сочи формировались в период 1-3 сентября. Коммунальные службы города работали в усиленном режиме.

