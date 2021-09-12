В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей

Региональное управление МЧС объявило в Сочи штормовое предупреждение из-за опасности возникновения смерчей. Документ размещен на сайте ведомства в воскресенье, 12 сентября.

Жителей Сочи призвали готовиться к эвакуации из-за угрозы наводнения

«На участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над Черным морем», — сказано в официальном сообщении.

При усилении ветра спасатели рекомендуют местным жителям не покидать помещений и не оставлять детей без присмотра.

Напомним, смерчи над Сочи формировались в период 1-3 сентября. Коммунальные службы города работали в усиленном режиме.

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Фото: Официальный портал города-курорта Сочи
ТЕГИ:МЧСПогодаСочи
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