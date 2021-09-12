В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей
Региональное управление МЧС объявило в Сочи штормовое предупреждение из-за опасности возникновения смерчей. Документ размещен на сайте ведомства в воскресенье, 12 сентября.
«На участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над Черным морем», — сказано в официальном сообщении.
При усилении ветра спасатели рекомендуют местным жителям не покидать помещений и не оставлять детей без присмотра.
Напомним, смерчи над Сочи формировались в период 1-3 сентября. Коммунальные службы города работали в усиленном режиме.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru