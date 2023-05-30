Собянин заявил, что при атаке дронов в Москве никто серьезно не пострадал
30 мая 202307:48
Серьезно пострадавших в результате атаки беспилотников на Москву нет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Как отметил градоначальник, из-за атаки дронов в нескольких зданиях зафиксированы незначительные повреждения, указывает телеканал «360».
«На данный момент никто серьезно не пострадал», — написал Собянин в своем Telegram-канале.
По словам мэра, на местах происшествий находятся экстренные службы, специалисты выясняют обстоятельства инцидентов. Собянин призвал горожан доверять только официальным источникам информации, пишет Газета.ру.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru