Собянин заявил, что при атаке дронов в Москве никто серьезно не пострадал

Серьезно пострадавших в результате атаки беспилотников на Москву нет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

СМИ: Москву атаковали беспилотники

Как отметил градоначальник, из-за атаки дронов в нескольких зданиях зафиксированы незначительные повреждения, указывает телеканал «360».

«На данный момент никто серьезно не пострадал», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

По словам мэра, на местах происшествий находятся экстренные службы, специалисты выясняют обстоятельства инцидентов. Собянин призвал горожан доверять только официальным источникам информации, пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:БеспилотникиМоскваСергей Собянин

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