СМИ: Москву атаковали беспилотники

По данным Telegram-канала SHOT, дрон врезался в окно квартиры на 16 этаже жилого дома на Профсоюзной улице. Отмечается, что размах крыльев аппарата - около двух метров. Жителей дома эвакуировали, сообщает телеканал «360».

Как пишет Telegram-канал Readovka, еще один беспилотник влетел в квартиру на 13 этаже дома на Ленинском проспекте. Инцидент произошел около 4:20 мск. Дрон разбил окно, комната разрушена. Жители были эвакуированы, территория вокруг упавших обломков беспилотника оцеплена.

По данным Telegram-канала Baza, несколько дронов сбили в Подмосковье. Взрывы были слышны в Одинцово, Немчиновке и Барвихе, пишет Газета.ру. Сообщается о работе системы противовоздушной обороны.

Официальной информации о ЧП пока не поступало.

