СМИ: Москву атаковали беспилотники
Несколько беспилотников атаковали Москву, в Сети публикуют кадры инцидентов.
По данным Telegram-канала SHOT, дрон врезался в окно квартиры на 16 этаже жилого дома на Профсоюзной улице. Отмечается, что размах крыльев аппарата - около двух метров. Жителей дома эвакуировали, сообщает телеканал «360».
Как пишет Telegram-канал Readovka, еще один беспилотник влетел в квартиру на 13 этаже дома на Ленинском проспекте. Инцидент произошел около 4:20 мск. Дрон разбил окно, комната разрушена. Жители были эвакуированы, территория вокруг упавших обломков беспилотника оцеплена.
По данным Telegram-канала Baza, несколько дронов сбили в Подмосковье. Взрывы были слышны в Одинцово, Немчиновке и Барвихе, пишет Газета.ру. Сообщается о работе системы противовоздушной обороны.
Официальной информации о ЧП пока не поступало.
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