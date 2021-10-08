Собянин поблагодарил москвича, вступившегося за девушку в метро
Пассажиру столичной подземки, жестоко избитому после того, как он заступился за девушку, выплатят 2 миллиона рублей. Об этом в своём Instagram сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Также градоначальник подчеркнул, что навестил пострадавшего Романа Ковалева в больнице и поблагодарил его за то, он что вступился за девушку.
Напомним, вечером в понедельник, 4 октября, в вагоне метро трое приезжих из Дагестана жестоко избили 25-летнего пассажира, который заступился за девушку, к которой они приставали. Также известно, что при задержании они угрожали полицейским ножом.
Изначально было возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство», однако глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ведомству возбудить уголовное дело по статьям о покушении на убийство и применении насилия в отношении представителей власти, напоминает RT.
Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что происшествие в московском метро с избиением тремя уроженцами Дагестана пассажира, не имеет отношения к межнациональной розни. По его словам, в данном случае не имеет значения, какой они национальности.
Добавим, накануне Александр Бастрыкин поручил наградить Ковалева ведомственной медалью «Доблесть и отвага», а женщину, нажавшую тревожную кнопку во время избиения мужчины, - медалью «За содействие».
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