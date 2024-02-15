Собянин выразил соболезнования семьям погибших при обстреле Белгорода
15 февраля 202415:35
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших в результате украинского обстрела Белгорода.
«Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим», – написал мэр столицы в своих соцсетях.
Шесть человек погибли в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ, сообщили в пресс-службе Минздрава России. В ведомстве уточнили, что в числе погибших один ребенок.
Также в сообщении Минздрава говорится, что пострадали 17 человек, среди которых четверо детей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru