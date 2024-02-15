Собянин выразил соболезнования семьям погибших при обстреле Белгорода

«Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим», – написал мэр столицы в своих соцсетях.

Шесть человек погибли в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ, сообщили в пресс-службе Минздрава России. В ведомстве уточнили, что в числе погибших один ребенок.

Также в сообщении Минздрава говорится, что пострадали 17 человек, среди которых четверо детей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

