Собянин выразил соболезнования семьям погибших при обстреле Белгорода

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших в результате украинского обстрела Белгорода.

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«Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим», – написал мэр столицы в своих соцсетях.

Шесть человек погибли в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ, сообщили в пресс-службе Минздрава России. В ведомстве уточнили, что в числе погибших один ребенок.

Также в сообщении Минздрава говорится, что пострадали 17 человек, среди которых четверо детей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Губернатор Белгородской области / t.me/vvgladkov
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