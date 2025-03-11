Собянин: В Москве и Подмосковье сбили 69 беспилотников ВСУ

Почти 70 украинских беспилотников уничтожили в Москве и Московской области. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны на данный момент сбито 69... беспилотников, летевших на Москву», - подчеркнул градоначальник.

Как уточнил Собянин, БПЛА сбили в Раменском городском округе, городском округе Домодедово, непосредственно на территории Москвы. На местах падения обломков дронов работают экстренные службы.

Атака 11 марта стала самой массовой в столичном регионе за все время проведения специальной военной операции на Украине, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее Сергей Собянин предупредил о массированной атаке беспилотников на Москву, в нескольких столичных аэропортах ввели временные ограничения, напоминает Ura.ru.

