Собянин сообщил об уничтожении семи беспилотников, летевших на Москву
Средства ПВО уничтожили семь беспилотников, которые летели на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом он написал в своем канале на платформе Мах.
В 07.30 мск градоначальник сообщил, что военные ликвидировали три дрона. Уже в 07.41 Собянин заявил об уничтожении еще трех БПЛА, летевших на Москву. Позднее мэр рассказал об отражении атаки еще одного беспилотника.
Собянин подчеркнул, что на местах падения дронов находятся экстренные службы.
Ранее в Минобороны рассказали об уничтожении 125 украинских БПЛА за прошедшую ночь, напоминает 360.ru. Беспилотники сбили в том числе над Московским регионом.
