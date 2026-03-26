Белоруссия и КНДР подписали договор о дружбе

Главы Белоруссии и КНДР Александр Лукашенко и Ким Чен Ын подписали договор о дружбе и сотрудничестве между двумя государствами. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

Ранее президент Белоруссии прибыл в Пхеньян с официальным визитом, напоминает 360.ru.

«Александр Лукашенко и Ким Чен Ын подписали договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Корейской Народно-Демократической Республикой», - указано в сообщении.

В документе изложены «цели, принципы взаимодействия, определены институциональные рамки будущих взаимовыгодных процессов». Лукашенко назвал договор фундаментальным.

