Белоруссия и КНДР подписали договор о дружбе
Главы Белоруссии и КНДР Александр Лукашенко и Ким Чен Ын подписали договор о дружбе и сотрудничестве между двумя государствами. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.
Ранее президент Белоруссии прибыл в Пхеньян с официальным визитом, напоминает 360.ru.
«Александр Лукашенко и Ким Чен Ын подписали договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Корейской Народно-Демократической Республикой», - указано в сообщении.
В документе изложены «цели, принципы взаимодействия, определены институциональные рамки будущих взаимовыгодных процессов». Лукашенко назвал договор фундаментальным.
Горячие новости
- Своя «Нобелевка» и квоты на Голливуд: Что Путин пообещал деятелям культуры
- В ЛНР автобус съехал с трассы в частное подворье, пострадали четыре человека
- Суд приступит к рассмотрению иска Долиной к аферистам 31 марта
- Собянин сообщил об уничтожении семи беспилотников, летевших на Москву
- В Бангладеш 18 человек погибли при падении автобуса в реку
- Сильнейший удар: Чем ответит Иран на наземную операцию США
- Писториус заявил о необходимости делать НАТО «более европейской»
- Над регионами России сбили 125 украинских беспилотников
- СМИ: Иран укрепляет остров Харк на случай атаки США