Shot: Под Звенигородом сработала ПВО

«Очевидцы сообщают нам о громком хлопке в небе», — отмечается в сообщении.

По предварительной информации, в регионе мог быть сбит беспилотник.

Ранее Минобороны сообщило, что средства радиоэлектронной борьбы подавили украинский дрон самолетного типа над территорией Московской области, пишет Ura.ru. Аппарат потерял управление и рухнул в районе Покровского. В результате ЧП никто не пострадал, отмечает «Свободная пресса».

