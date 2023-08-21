Shot: Под Звенигородом сработала ПВО

Система противовоздушной обороны сработала в районе подмосковного Звенигорода. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Минобороны отчиталось о пресечении попытки атаки беспилотника в Подмосковье

«Очевидцы сообщают нам о громком хлопке в небе», — отмечается в сообщении.

По предварительной информации, в регионе мог быть сбит беспилотник.

Ранее Минобороны сообщило, что средства радиоэлектронной борьбы подавили украинский дрон самолетного типа над территорией Московской области, пишет Ura.ru. Аппарат потерял управление и рухнул в районе Покровского. В результате ЧП никто не пострадал, отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: соцсети
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