«Грудью закрыл от убийцы»: Собянин о задержании стрелка в московском МФЦ
Стрелок в МФЦ на юго-востоке Москвы был задержан без применения оружия. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице «ВКонтакте».
Мэр подчеркнул, что погибший во время задержания сотрудник охраны Алексей Рязанский повел себя как герой. «В прямом смысле грудью закрыл от убийцы посетителей. Проявил героизм и старший лейтенант Георгий Домолаев – один, без оружия, задержал преступника", – отметил Собянин.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Георгия Домолаева наградят за задержание преступника.
Мужчина открыл стрельбу из травматического оружия 7 декабря в МФЦ «Рязанский» в Москве. В результате погибли два человека и четыре оказались ранены. Стрелявшего задержали.
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