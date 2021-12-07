«Грудью закрыл от убийцы»: Собянин о задержании стрелка в московском МФЦ

Мэр подчеркнул, что погибший во время задержания сотрудник охраны Алексей Рязанский повел себя как герой. «В прямом смысле грудью закрыл от убийцы посетителей. Проявил героизм и старший лейтенант Георгий Домолаев – один, без оружия, задержал преступника", – отметил Собянин.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Георгия Домолаева наградят за задержание преступника.

Мужчина открыл стрельбу из травматического оружия 7 декабря в МФЦ «Рязанский» в Москве. В результате погибли два человека и четыре оказались ранены. Стрелявшего задержали.

